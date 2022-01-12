Нур-Султан в "красной" зоне: в столице вводят новые ограничения

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Главный санврач города Нур-Султан на брифинге в акимате рассказала, из-за чего ухудшилась эпидситуация по коронавирусу в столице, передает корреспондент NUR.KZ.

Cархат Бейсенова указала, что в столице выявлена циркуляция нового омикрон-штамма коронавируса.

"Неблагополучная эпидемиологическая ситуация по COVID-19 связана с несоблюдением жителями города масочного режима, социальной дистанции, пренебрежением вакцинации, что способствует быстрому распространению более контагиозного штамма "омикрон" на территории города", - сказала она.

По ее данным, это потребовало ужесточения в городе ограничительных мер.

С сегодняшнего дня, в соответствии с подписанным ею постановлением, помимо ограничений "красной" зоны в столице запрещено проведение массовых мероприятий как на открытом воздухе, так и внутри помещений, включая семейные, памятные мероприятия, в том числе на дому, за исключением проведения поминок на объектах, участвующих в проекте Ashyq, до 30 человек.

В документе, независимо от участия в проекте Ashyq, запрещается:

деятельность концертных залов, филармоний, театров, цирков и кинотеатров;

проведение коллективных мероприятий (жума-намаз, религиозные обряды и другие) на объектах и на территории религиозных объединений (мечети, церкви, соборы, синагоги и другие);

проведение конференций, семинаров, выставок, форумов;

деятельность ночных клубов, караоке;

обслуживание барных стоек на объектах общественного питания.

Также предлагается сократить количество посетителей за одним столиком на объектах общественного питания до 4-х человек.

Кроме того, главный санврач распорядилась увеличить количество общественного транспорта по имеющимся маршрутам с заполняемостью салонов по числу посадочных мест.

Отметим, что Нур-Султан перешел в "красную" зону по КВИ в период между 4 и 8 января, когда в стране происходили беспорядки. За минувшие сутки в Казахстане выявили 4810 новых случаев КВИ, из которых только на Нур-Султан приходятся 3312.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1950823-novye-ogranicheniya-vvodyat-v-nur-sultane-iz-za-rosta-zabolevaemosti-covid-19/