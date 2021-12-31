Шарман предложил выплачивать деньги людям, уходящим на самоизоляцию с подозрением на КВИ

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Казахстанский ученый Алмаз Шарман написал пост в Facebook, в котором предложил выплачивать деньги людям, которые решили самостоятельно диагностировать КВИ, а затем самоизолироваться, чтобы не заражать окружающих.

Шарман заявил, что во многих странах рекомендуемые сроки изоляции зараженных COVID-19 составляют около 7 суток, однако не все граждане смогут просидеть дома неделю, никуда не выходя, поскольку они могут лишиться недельного заработка.

Академик предложил выход из ситуации, который заключается в том, чтобы мотивировать людей сознательно оставаться дома с помощью суточных выплат. По задумке Шармана, нужно выплачивать людям по 1 МРП (с 1 января 2022 года - 3033 тенге), чтобы они не остались без дохода.

"Такой подход мною предлагался полтора года назад. Доступность экспресс-диагностики создает новые возможности для его реализации. Меры, направленные на поддержку ранней диагностики и самоизоляции, позволят существенно ограничить распространение коронавирусной инфекции.

Они призваны сохранить экономическую активность, заменив локдаун в качестве инструмента контроля заражений и заболеваемости", - указал ученый.

Также Шарман предложил расширить возрастные показания для прививок вакциной от Pfizer, объясняя это необходимостью бороться с "омикроном" и ограниченными сроками хранения вакцины.

Академик призвал использовать препарат не только для детей и беременных женщин, но и для других уязвимых групп граждан, а именно - для лиц 60 лет и страдающих хроническими болезнями.

"В целях стабильного обеспечения востребованными вакцинами считаю целесообразным в ближайшее время вступить в международный консорциум COVAX.

Это позволит наладить своевременное и непрерывное снабжение высокоэффективными вакцинами вначале для наиболее уязвимых, а позже и других возрастных групп населения", - высказался Шарман.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1949473-sharman-predlozhil-vyplachivat-dengi-lyudyam-uhodyaschim-na-samoizolyatsiyu-s-podozreniem-na-kvi/