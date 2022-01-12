ВОЗ заявила, что половина Европы будет инфицирована "омикроном" в течение недель

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ВОЗ предупредила, что половина жителей Европы будут заражены новым штаммом, передает Би-би-си.

И это может случиться в течение последующих шести-восьми недель. Так как в первую неделю нового года в европейских странах было зафиксировано семь миллионов случаев. А за последние 14 дней этот показатель был увеличен в два раза.

"Сегодня вариант "омикрон" представляет собой новую приливную волну с запада на восток, пронесшуюся по региону в пик "дельты", с которым все страны столкнулись до конца 2021 года", - говорит представитель организации доктор Ханс Клюге.

Его опасения по поводу половины зараженных "омикроном" в Европе через несколько недель подтверждаются учеными из Института показателей и оценки здоровья в США.

Отмечается, что из-за "омикрона" на системы здравоохранения стран идет сильная нагрузка.

Ранее Всемирная организация здравоохранения озвучила причину возникновения "дельтакрона".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1950663-voz-zayavila-chto-polovina-evropy-budet-infitsirovana-omikronom-v-techenie-nedel/