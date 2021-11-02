Инфекционист рассказал, в каких случаях рекомендуется препарат "Спутник Лайт"

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Инфекционист рассказал, в каких случаях надо вакцинироваться препаратом "Спутник Лайт", передает РИА Новости.

Препаратом "Спутник Лайт" следует воспользоваться в случае, если человек уже переболел COVID-19 или для ревакцинации. Тем, кто собирается прививаться в первый раз, рекомендуется двухкомпонентная вакцина.

"Препарат "Спутник Лайт" все-таки целесообразно использовать не для первичной вакцинации, а для повторной вакцинации или вакцинации пациентов переболевших. А все-таки для первичной вакцинации ранее не болевших, рекомендуется использование вакцин двухкомпонентных", - говорит главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ профессор Владимир Чуланов.

Напомним, терапевт назвал опасные при лечении коронавирусной инфекции препараты. А инфекционист раскритиковал использование антибиотиков при данной болезни.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1940147-infektsionist-rasskazal-v-kakih-sluchayah-rekomenduetsya-preparat-sputnik-layt/