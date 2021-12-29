Байгабулов: Призываю алматинцев встретить Новый год в кругу семьи, а не на инфекционной койке

Садвакас Байгабулов. Фото: департамент санэпидконтроля Алматы

Заместитель главного санврача Алматы Садвакас Байгабулов призвал жителей города соблюдать ограничительные меры в предновогодние дни, передает корреспондент NUR.KZ.

"Важно вакцинироваться и проходить ревакцинацию. Даже при встрече со штаммом "Омикрон" вакцинированные его легко перенесут.

Чтобы обезопасить родных и близких, необходимо вакцинироваться. Наступают предновогодние дни, проводятся мероприятия, корпоративы. Хотелось бы призвать жителей Алматы встретить Новый год в кругу семьи, а не на инфекционной койке после корпоратива", - сообщил Байгабулов.

По его словам, от того, как алматинцы проведут Новый год, зависит дальнейшая ситуация по коронавирусной инфекции.

Днем ранее стало известно, что алматинцы останутся без салютов в новогоднюю ночь. Причина тому - ситуация с коронавирусом.

Отметим, что Алматы сейчас находится в "зеленой" зоне по темпам распространения COVID-19. За последние сутки инфекция подтвердилась у 52 горожан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1945005-baygabulov-prizyvayu-almatintsev-vstretit-novyy-god-v-krugu-semi-a-ne-na-infektsionnoy-koyke/