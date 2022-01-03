Суточный прирост зараженных COVID-19 резко снизился в Казахстане

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Новые данные об эпидситуации с коронавирусом опубликовал официальный Telegram-канал Coronavirus2020.kz - за минувшие сутки, 2 января, инфекцию выявили еще у 373 человек.

Последние несколько дней в стране наблюдался рост заболеваемости КВИ. Так, 31 декабря сообщалось о 480 новых зараженных, 1 января - о 447 случаях заражения, накануне - о 457 заразившихся КВИ гражданах.

В разрезе регионов эпидситуация выглядит следующим образом:

Нур-Султан - 70

Алматы - 74

Шымкент - 17

Акмолинская область - 42

Актюбинская область - 5

Алматинская область - 6

Атырауская область - 12

Восточно-Казахстанская область - 6

Жамбылская область - 5

Западно-Казахстанская область - 2

Карагандинская область - 47

Костанайская область - 7

Кызылординская область - 4

Мангистауская область - 3

Павлодарская область - 33

Северо-Казахстанская область - 33

Туркестанская область - 7

За все время пандемии в Казахстане зарегистрировали 989 143 случая заражения коронавирусом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1949640-sutochnyy-prirost-zarazhennyh-covid-19-rezko-snizilsya-v-kazahstane/