Здоровье
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Суточный прирост зараженных COVID-19 резко снизился в Казахстане

Женщина в маске едет в метро
Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Новые данные об эпидситуации с коронавирусом опубликовал официальный Telegram-канал Coronavirus2020.kz - за минувшие сутки, 2 января, инфекцию выявили еще у 373 человек.

Последние несколько дней в стране наблюдался рост заболеваемости КВИ. Так, 31 декабря сообщалось о 480 новых зараженных, 1 января - о 447 случаях заражения, накануне - о 457 заразившихся КВИ гражданах.

В разрезе регионов эпидситуация выглядит следующим образом:

  • Нур-Султан - 70
  • Алматы - 74
  • Шымкент - 17
  • Акмолинская область - 42
  • Актюбинская область - 5
  • Алматинская область - 6
  • Атырауская область - 12
  • Восточно-Казахстанская область - 6
  • Жамбылская область - 5
  • Западно-Казахстанская область - 2
  • Карагандинская область - 47
  • Костанайская область - 7
  • Кызылординская область - 4
  • Мангистауская область - 3
  • Павлодарская область - 33
  • Северо-Казахстанская область - 33
  • Туркестанская область - 7

За все время пандемии в Казахстане зарегистрировали 989 143 случая заражения коронавирусом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1949640-sutochnyy-prirost-zarazhennyh-covid-19-rezko-snizilsya-v-kazahstane/

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