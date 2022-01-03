Суточный прирост зараженных COVID-19 резко снизился в Казахстане

Новые данные об эпидситуации с коронавирусом опубликовал официальный Telegram-канал Coronavirus2020.kz - за минувшие сутки, 2 января, инфекцию выявили еще у 373 человек.
Последние несколько дней в стране наблюдался рост заболеваемости КВИ. Так, 31 декабря сообщалось о 480 новых зараженных, 1 января - о 447 случаях заражения, накануне - о 457 заразившихся КВИ гражданах.
В разрезе регионов эпидситуация выглядит следующим образом:
- Нур-Султан - 70
- Алматы - 74
- Шымкент - 17
- Акмолинская область - 42
- Актюбинская область - 5
- Алматинская область - 6
- Атырауская область - 12
- Восточно-Казахстанская область - 6
- Жамбылская область - 5
- Западно-Казахстанская область - 2
- Карагандинская область - 47
- Костанайская область - 7
- Кызылординская область - 4
- Мангистауская область - 3
- Павлодарская область - 33
- Северо-Казахстанская область - 33
- Туркестанская область - 7
За все время пандемии в Казахстане зарегистрировали 989 143 случая заражения коронавирусом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1949640-sutochnyy-prirost-zarazhennyh-covid-19-rezko-snizilsya-v-kazahstane/