Число больных COVID-19 за сутки в Казахстане увеличилось

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 457 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, об этом сообщается в официальном Telegram-канале МВК по нераспространению COVID-19. Отметим, что этот показатель на 10 больше, чем было зафиксировано сутками ранее.
Наибольшее число новых случаев выявили в Алматы и Нур-Султане.
В разрезе регионов ситуация с приростом за прошедшие сутки выглядит следующим образом:
- город Нур-Султан - 84
- город Алматы - 87
- город Шымкент - 35
- Акмолинская область - 40
- Актюбинская область - 5
- Алматинская область - 19
- Атырауская область - 10
- Восточно-Казахстанская область - 14
- Жамбылская область - 6
- Западно-Казахстанская область - 3
- Карагандинская область - 49
- Костанайская область - 24
- Кызылординская область - 3
- Мангистауская область - 2
- Павлодарская область - 31
- Северо-Казахстанская область - 37
- Туркестанская область - 8
Всего в стране выявлено 988770 заболевших.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1949592-chislo-bolnyh-covid-19-za-sutki-v-kazahstane-uvelichilos/