Число больных COVID-19 за сутки в Казахстане увеличилось

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 457 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, об этом сообщается в официальном Telegram-канале МВК по нераспространению COVID-19. Отметим, что этот показатель на 10 больше, чем было зафиксировано сутками ранее.

Наибольшее число новых случаев выявили в Алматы и Нур-Султане.

В разрезе регионов ситуация с приростом за прошедшие сутки выглядит следующим образом:

город Нур-Султан - 84

город Алматы - 87

город Шымкент - 35

Акмолинская область - 40

Актюбинская область - 5

Алматинская область - 19

Атырауская область - 10

Восточно-Казахстанская область - 14

Жамбылская область - 6

Западно-Казахстанская область - 3

Карагандинская область - 49

Костанайская область - 24

Кызылординская область - 3

Мангистауская область - 2

Павлодарская область - 31

Северо-Казахстанская область - 37

Туркестанская область - 8

Всего в стране выявлено 988770 заболевших.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1949592-chislo-bolnyh-covid-19-za-sutki-v-kazahstane-uvelichilos/