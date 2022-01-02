Здоровье
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Число больных COVID-19 за сутки в Казахстане увеличилось

Человек идет по улице зимой
Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 457 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, об этом сообщается в официальном Telegram-канале МВК по нераспространению COVID-19. Отметим, что этот показатель на 10 больше, чем было зафиксировано сутками ранее.

Наибольшее число новых случаев выявили в Алматы и Нур-Султане.

В разрезе регионов ситуация с приростом за прошедшие сутки выглядит следующим образом:

  • город Нур-Султан - 84
  • город Алматы - 87
  • город Шымкент - 35
  • Акмолинская область - 40
  • Актюбинская область - 5
  • Алматинская область - 19
  • Атырауская область - 10
  • Восточно-Казахстанская область - 14
  • Жамбылская область - 6
  • Западно-Казахстанская область - 3
  • Карагандинская область - 49
  • Костанайская область - 24
  • Кызылординская область - 3
  • Мангистауская область - 2
  • Павлодарская область - 31
  • Северо-Казахстанская область - 37
  • Туркестанская область - 8

Всего в стране выявлено 988770 заболевших.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1949592-chislo-bolnyh-covid-19-za-sutki-v-kazahstane-uvelichilos/

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