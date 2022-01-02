Лионель Месси заразился коронавирусом

Лионель Месси. Фото: instagram.com/leomessi

Последний ПЦР-тест, взятый у всемирно известного аргентинского футболиста Лионеля Месси, показал положительный результат.

Как пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу футбольного клуба ПСЖ, COVID-19 также обнаружили у еще троих игроков клуба: Хуана Берната, Серхио Рико и Натана Битюмазаля.

Подчеркивается, что все зараженные спортсмены ушли на самоизоляцию. Иных подробностей о состоянии Месси в данный момент нет.

Вместе с тем примерно через 3 недели к тренировкам должен вернуться Неймар, ранее получивший травму.

В понедельник, 3 января, ПСЖ должен будет сыграть против "Ванна" в матче 1/16 финала Кубка Франции.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1949634-lionel-messi-zarazilsya-koronavirusom/