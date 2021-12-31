Первый случай одновременного заражения гриппом и COVID-19 выявили в Израиле

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В Израиле был выявлен первый случай одновременного инфицирования COVID-19 и гриппом, который получил название "флурон", передает Ynet.

Сообщается, что в больницу поступила роженица, у которой были обнаружены грипп и COVID-19. Женщина не была вакцинирована.

"У нее были диагностированы грипп и коронавирус, как только она приехала. Оба теста дали положительный результат, даже после того, как мы снова проверили", – сказал профессор Арнон Вижницер, заведующий отделением гинекологии в медицинском центре "Бейлинсон".

В Минздраве Израиля уже изучают этот инцидент. Ведомство не исключает, что, возможно, были и другие случаи одновременного заражения у пациентов.

Отмечается, что женщина чувствует себя хорошо и находится под наблюдением врачей.

Ранее Израиль одобрил использование таблеток от COVID-19 компании Pfizer.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1949515-pervyy-sluchay-odnovremennogo-zarazheniya-grippom-i-covid-19-vyyavili-v-izraile/