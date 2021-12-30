При "омикроне" COVID-19 протекает на 80% мягче, чем при "дельте", заявил эксперт

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Президент Академии профилактической медицины Казахстана Алмаз Шарман во время брифинга в РСК рассказал, что, несмотря на свою высокую заразность, штамм "омикрон" менее болезнетворный, чем дельта-штамм, передает корреспондент NUR.KZ.

По словам Шармана, штамм "омикрон" более устойчив к иммунной защите, сформированной в результате болезни или вакцинации. Переболевшие COVID-19 и получившие два компонента вакцины люди в меньшей степени защищены от него, чем от прошлых штаммов.

"Ученые предполагают, что штамм "омикрон" менее болезнетворен, чем предыдущие штаммы. Он протекает на 80% мягче, чем "дельта" (при заболевании этим штаммом - прим. ред.).

У заболевших проявляется меньше симптомов. Смертность от него так же ниже. Его можно сравнить с сезонной простудой.

Поэтому сейчас, как никогда раньше, важна диагностика. Мы должны понимать, чем болеет человек: аденовирусной инфекцией, гриппом или коронавирусом", - сказал Алмаз Шарман.

Также Шарман обратил внимание на то, что инкубационный период штамма "омикрон" протекает намного быстрее, чем у предыдущих штаммов. По его словам, от заражения до появления первых симптомов проходит два дня, а не пять дней, как это было раньше.

"Нам нужно быстро ставить диагноз и выявлять вирус, вводить диагностику экспресс-тестами. Ждать, пока ПЦР-диагностика выявит наличие вируса в организме, уже не представляется возможным", - сказал Алмаз Шарман.

Он также отметил, что вакцина Pfizer является беспрецедентной по своей эффективности.

"Учитывая тот факт, что "омикрон" ставит перед нами новые вызовы и создает большие риски для пожилых людей, я бы рекомендовал расширить список лиц, которым доступна вакцина Pfizer на бесплатной основе. И включить в эту категорию пожилых людей", - сказал Алмаз Шарман.

Напомним, ранее глава ВОЗ заявил, что штаммы "омикрон" и "дельта" могут стать причиной увеличения случаев заболевания COVID-19.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1949381-kazahstanskiy-uchenyy-covid-19-pri-omikrone-protekaet-na-80-myagche-chem-pri-delte/