Врач рассказала об опасной способности "омикрона" быстро поражать легкие

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Специалист из Роспотребнадзора рассказала, чем может быть опасен "омикрон" для бронхов и легких, передает ТАСС.

Эксперт из Роспотребнадзора Татьяна Руженцова заявила, что нужно относиться к новому штамму не менее осторожно, чем к другим вариантам. "Омикрон" не только способен быстрее распространяться среди людей, но и активнее атакует легкие и бронхи человека.

Основные симптомы при заболевании новым штаммом схожи с сезонным ОРВИ. Это ломота в мышцах и суставах, заложенность носа, насморк, першение в горле, чихание, кашель, снижение аппетита, высокая температура. При этом гораздо реже бывают случаи, когда человека теряет обоняние и способность чувствовать вкусы.

У заболевших детей могут быть высыпания.

Напомним, ученые из ЮАР в ходе исследования выяснили, что антитела у переболевших новым штаммом способны нейтрализовать "дельту".

Тем временем варианты "дельта" и "дельта плюс" обнаружили в Нур-Султане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1949091-vrach-rasskazala-ob-opasnoy-sposobnosti-omikrona-bystro-porazhat-legkie/