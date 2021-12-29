Ученый назвал вирус, который поможет в борьбе с COVID-19

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Ученый из МГУ рассказал, какой вирус поможет в будущем в борьбе с коронавирусной инфекцией, передает Ura.ru.

Как рассказал вирусолог, молекулярный биолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Максим Скулачев, когда пандемия COVID-19 только началась, во многих лабораториях в мире имелся образец вируса атипичной пневмонии.

Вирус, который является ближайшим родственником SARS-CoV-2, вызвал эпидемию и унес жизни миллионов людей в начале 2000-х годов.

Поэтому ученые, когда пандемия только началась, сразу начали изучать SARS-CoV-1. Это позволило существенно сократить время на разработку препаратов против коронавируса.

"При каком-то повороте вещей в науке вирусы могут понадобиться, поэтому выбрасывать и устранять вообще все вирусы, которые нам попались, нельзя", - говорит вирусолог, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки России Анатолий Альтштейн.

Напомним, в Нур-Султана выявили штаммы коронавирусов "дельта" и "дельта плюс".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1949096-uchenyy-nazval-virus-kotoryy-pomozhet-v-borbe-s-covid-19/