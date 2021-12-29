Андрей Шевченко сдал положительный тест на коронавирус

Андрей Шевченко, главный тренер "Дженоа". Фото: Getty Images

Итальянский футбольный клуб "Дженоа" сообщил о двух случаях заражения коронавирусом среди членов команды, пишет Sports.ru.

Положительные тесты сдали главный тренер Андрей Шевченко и защитник Доменико Кришито. Футболист также сообщил, что положительные тесты сдали все члены его семьи.

Руководить тренировками команды в ближайшее время будет ассистент главного тренера Мауро Тассотти.

Напомним, в ноябре украинский специалист был назначен главным тренером "Дженоа". Клуб рассчитывает, что Шевченко спасет команду от вылета в Серию В.

Однако при новом наставнике "Дженоа" продолжает буксовать. Команда провела семь матчей в чемпионате Италии, в которых пять раз уступила соперникам и дважды сыграла вничью.

Единственный положительный результат - победа над "Салернитаной" в кубке Италии.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1949013-andrey-shevchenko-sdal-polozhitelnyy-test-na-koronavirus/