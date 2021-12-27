Побег "чиновников" с корпоратива сняли на видео в Туркестанской области

Кадр из видео: Нурсултан Тошаев/Facebook

В социальных сетях появилось видео, снятое в одном из ресторанов Кентау. Сообщается, что в заведении отмечали корпоратив сотрудники управления развития человеческого потенциала Туркестанской области. При появлении людей в форме посетители стали разбегаться. Ролик прокомментировали в департаменте полиции региона, передает корреспондент NUR.KZ.

Видео с корпоратива опубликовали в Facebook. Автор отметил, что руководитель управления развития человеческого потенциала Туркестанской области организовал корпоратив в Кентау и собрал на нем подчиненных из районов.

Тогда как чиновникам не следует проводить новогодние праздники, а во многих школах запрещены утренники и другие мероприятия для детей.

"Насколько это правильно?" - поинтересовался автор.

На кадрах собравшиеся при виде полицейских и камеры стали надевать маски, прикрывать лица, а некоторые попытались сбежать.

Видео прокомментировали в департаменте полиции Туркестанской области. В ведомстве рассказали, что 23 декабря около 22.45 часов в отдел полиции Кентау поступило сообщение от мужчины. Он представился общественником и пояснил, что в одном из ресторанов города нарушен карантин и проходит корпоратив.

После чего правоохранители прибыли на место. Выяснилось, что в заведении действительно собрались люди, были выявлены нарушения ограничительных требований, дистанция не соблюдалась.

В связи с этим полицейские оформили материалы по статье 425 КоАП РК (Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов) и направили санврачам. Теперь они должны вынести решение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1948636-pobeg-chinovnikov-s-korporativa-snyali-na-video-v-turkestanskoy-oblasti/