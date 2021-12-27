Университет Хопкинса на примере фильма "Один дома" показал действие вакцин от COVID-19

Кадр из фильма "Один дома": kinopoisk.ru

Университет Джонса Хопкинса показал на своей странице в Twitter, как вакцины защищают людей от коронавируса, используя фрагмент из фильма "Один дома".

Двух проникших в дом грабителей они обозначили штаммами "дельта" и "омикрон", а банки с краской, которые мальчик Кевин запускает в воров, – вакцинами от COVID-19.

Сначала вакцина поражает "дельту", а "омикрону" удается обойти удар, пока главный герой не направляет на него "бустерную дозу".

"Это мое тело, я должен его защищать!", – говорится в публикации.

Университет Хопкинса напомнил, что вакцинация – это единственный способ защититься от тяжелого течения COVID-19.

Ранее американский регулятор разрешил использование таблеток для лечения COVID-19 производства Merck и Pfizer.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1948623-universitet-hopkinsa-na-primere-filma-odin-doma-pokazal-deystvie-vaktsin-ot-covid-19/