США одобрили таблетки для лечения COVID-19 производства Merck

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Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США одобрило таблетки для лечения COVID-19 производства компании Merck, говорится на сайте регулятора.

Сообщается, что лекарство Molnupiravir (молнупиравир) будет выпущено в форме таблеток. Однако, когда его можно будет купить в аптеках, еще неизвестно.

Регулятор отмечает, что Molnupiravir будет применяться только для лечения легкого и среднего течения COVID-19 у взрослых, у которых заболевание может перейти в тяжелую форму и привести к смерти.

Кроме того, препарат не разрешен к применению пациентами моложе 18 лет, поскольку он может повлиять на рост костей и хрящей. Он не разрешен для предотвращения COVID-19 до или после контакта с инфицированными, а также для лечения пациентов, госпитализированных с COVID-19 в более тяжелой форме.

Ранее регулятор США одобрил применение разработанных Pfizer таблеток от COVID-19.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1948323-ssha-odobrili-tabletki-dlya-lecheniya-covid-19-proizvodstva-merck/