Регулятор США одобрил применение разработанных Pfizer таблеток от COVID-19

Компания Pfizer. Фото: Scott Eisen/Bloomberg via Getty Images

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США одобрило к экстренному применению препарат Paxlovid от COVID-19 компании Pfizer, говорится на сайте регулятора.

Таблетки показаны к применению сразу после обнаружения COVID-19 или в течение пяти дней с момента появления симптомов. Препарат будет выдаваться больным строго по рецепту.

Исследования показали, что Paxlovid снизил риск госпитализации или смерти от COVID-19 на 88%.

"Сегодня Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США выдало разрешение на экстренное применение Paxlovid компании Pfizer для лечения коронавирусной болезни легкой и средней степени тяжести (COVID-19) в США", – сообщается в пресс-релизе.

В заявлении также говорится, что препарат Paxlovid не разрешен для предконтактной или постконтактной профилактики COVID-19 и для лечения пациентов, которые нуждаются в госпитализации из-за тяжелого или критического COVID-19.

Отмечается, что возможными побочными эффектами от средства могут быть нарушение вкусовых ощущений, диарея, высокое давление и мышечные боли.

Ранее исполнительный директор Pfizer Альберт Бурла заявил, что препарат PAXLOVID будет эффективен против омикрон-штамма.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1948066-regulyator-ssha-odobril-primenenie-preparata-pfizer-ot-covid-19/