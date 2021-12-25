Еще в одном регионе Казахстана запретят вход в ТРЦ для "синих"

Уральск. Фото: NUR.KZ

Санитарные врачи предложили новые меры борьбы с распространением коронавируса. Со следующей недели жители Западно-Казахстанской области смогут попасть в торговые дома только с безопасным "зеленым" статусом, передает корреспондент NUR.KZ.

Также к очной работе не допустят специалистов, которые не привились. Исключение составят работники с постоянным медицинским отводом и переболевшие КВИ в последние три месяца.

В качестве альтернативы вакцинации работники раз в неделю должны предоставлять ПЦР-тест.

На заседании оперативного штаба ЗКО главный санитарный врач региона предложил усилить ограничительные меры в целях борьбы с КВИ.

"Мы сейчас подготовим новое постановление, оно вступит в силу 27 декабря", - отметил Мухамгали Арыспаев.

Аким ЗКО поддержал эти предложения и призвал население воздержаться от посещения массовых мероприятий.

"Велика вероятность появления опасного штамма "омикрон". Призываем проводить мероприятия с близкими родственниками, не собирая за столом большого количества людей. Нужно беречь здоровье", - сказал Гали Искалиев.

Глава региона сообщил, что акиматы всех уровней отказались от проведения новогодних корпоративов. Всех остальных он призвал последовать их примеру. Кафе и рестораны могут обслуживать на праздники не более 100 гостей, работая на 50 процентов своей заполняемости.

Напомним, накануне СМИ распространили сообщения о появлении на территории ЗКО нового штамма "омикрон". Но санитарные врачи опровергли эту информацию.

Ранее в Нур-Султане посещать ТРЦ разрешили только гражданам с "зеленым" статусом. Аналогичное требование ввели в Атырауской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1948510-esche-v-odnom-regione-kazahstana-zapretyat-vhod-v-trts-dlya-sinih/