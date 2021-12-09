Вход в ТРЦ только для "зеленых" сделали в одном из регионов Казахстана

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С 10 декабря в Атырауской области вступает в силу новое постановление главного государственного санврача региона. С этого времени посещать торговые центры в будние дни смогут только те, у кого "зеленый" статус в Ashyq, передает корреспондент NUR.KZ.

"Торгово-развлекательным центрам, торговым домам обеспечить соблюдение усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, с установлением графика работы в будние и выходные дни в штатном режиме при условии наличия у сотрудников и посетителей безопасного "зеленого" статуса (вакцинации, ПЦР-теста с отрицательным результатом не более 7 суток с момента отбора проб, переболевших в течение последних 3 месяцев, за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания)", - говорится в документе, опубликованном на официальном сайте департамента санитарно-эпидемиологического контроля Атырауской области.

Напомним, в Нур-Султане посещать ТРЦ также могут только граждане с "зеленым" статусом.

В Алматы же отказались от этого требования.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1946142-vhod-v-trts-tolko-dlya-zelenyh-sdelali-v-odnom-iz-regionov-kazahstana/