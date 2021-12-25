Один регион Казахстана покинул "желтую" зону

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Ситуация с коронавирусом в регионах Казахстана немного изменилась. Одна область перешла из "желтой" в "зеленую" зону. Матрицу оценки эпидемиологической ситуации по состоянию на 25 декабря 2021 года опубликовала МВК по нераспространению COVID-19 в своем официальном Telegram-канале.

На сегодняшний день в "красной" зоне нет ни одного региона. При этом из "желтой" зоны в "зеленую" перешла Павлодарская область.

Теперь ситуация выглядит следующим образом:

в "желтой" зоне остались Нур-Султан и Северо-Казахстанская область.

остались Нур-Султан и Северо-Казахстанская область. в "зеленой" зоне: Алматы, Шымкент, Акмолинская, Атырауская, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Карагандинская, Костанайская, Мангистауская, Павлодарская и Восточно-Казахстанская области.

Напомним, за минувшие сутки в Казахстане незначительно снизилось число выявленных случаев коронавируса. Заболевание подтвердилось у 442 человек, хотя днем ранее COVID-19 выявили у 460 жителей страны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1948492-odin-region-kazahstana-pokinul-zheltuyu-zonu/