Врач раскрыл, передается ли COVID-19 новорожденным от инфицированных матерей

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Врач рассказал, какими рождаются дети, которые были рождены от инфицированных COVID-19 матерей, передает РИА Новости.

"Дети рождаются преимущественно здоровыми. Как правило, малыши чувствуют себя хорошо, а мам, к сожалению, иногда приходится у нас оставлять, чтобы вылечить их от болезни", - говорит главный врач городской клинической больницы №15 имени Филатова в Москве Валерий Вечорко.

Ранее педиатр и кандидат медицинских наук Сергей Токарев рассказал, в каких случаях COVID-19 может быть смертельно опасен для детей.

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что препарат против коронавирусной инфекции для детей до шести лет уже разработан. И он будет в форме спрея, чтобы предотвратить какие-либо побочные эффекты.

Тем временем в Великобритании дали разрешение вакцинировать детей от пяти до 11 лет препаратом Pfizer. Прививку рекомендуется делать тем, кто имеет серьезные проблемы со здоровьем. А в начале ноября этот же препарат для вакцинации одобрили в США.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1948342-vrach-raskryl-peredaetsya-li-covid-19-novorozhdennym-ot-infitsirovannyh-materey/