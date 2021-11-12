Педиатр рассказал, в каких случаях COVID-19 смертельно опасен для детей

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Педиатр рассказал, к каким последствиям может привести пересечение COVID-19 и детских инфекционных заболеваний, передает Ura.ru.

"Это фатально, катастрофически опасно, если в одном организме произойдет встреча коронавируса и детских инфекций у непривитых от них ребят. Это может стать триггером для запуска целого каскада системных воспалительных ответов с последующим поражением органов, в том числе сердечно-сосудистой и центральной нервной систем, органов дыхания и так далее", - говорит врач-педиатр, доктор медицинских наук Сергей Токарев.

Ребенок, с которым это произошло, может стать тяжело больным, инвалидом или даже умереть.

Большую опасность для жизни детей при постковидном синдроме представляют также другие инфекционные заболевания вроде кори. Поэтому врач рекомендует заранее привиться от детских инфекций.

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, что пересечение кори и COVID-19 может произойти, но это маловероятно.

"У COVID-19 инкубационный период короче, у кори он длится семь дней, и если происходит одновременное заражение, то коронавирус успевает быстрее в организме обосноваться и вызвать заболевание, блокируя развитие другой инфекции", - объяснил Болибок.

Ранее мы писали про вакцинацию детей от COVID-19 в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1941848-pediatr-rasskazal-v-kakih-sluchayah-covid-19-smertelno-opasen-dlya-detey/