Вакцина от COVID-19 для детей до 6 лет будет в форме спрея, заявил Гинцбург

Александр Гинцбург. Фото: profile.ru

Директор Центра имени Гамалеи Гинцбург рассказал, какой будет препарат от COVID-19 для детей до шести лет, передает Тульская служба новостей.

Интраназальный препарат уже разработан и на данный момент проходят испытания на взрослых. По словам ученого Гинцбурга, в целях безопасности вакцина будет в форме спрея, это должно предотвратить какие-либо побочные эффекты.

Помимо этого ведутся испытания препарата для детей от шести до 12 лет.

"Думаю, меньше чем через полгода вакцина для детей от шести до 12 лет попадет в оборот. Что касается детей до шести лет - для них тоже будет своя вакцина против COVID-19", - сказал Гинцбург.

Спрей с вакциной для детей до шести лет нужно будет впрыскивать в каждую ноздрю. Побочные эффекты практически исключены.

Ранее директор Центра имени Гамалеи оценил безопасность назальной вакцины от коронавирусной инфекции для взрослых. А также рассказал об эффективности нового препарата для подростков от 12 до 17 лет, который получил название "Спутник М".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1947963-vaktsina-ot-covid-19-dlya-detey-do-6-let-budet-v-forme-spreya-zayavil-gintsburg/