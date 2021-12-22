Нур-Султан может снова оказаться в "желтой" зоне по коронавирусу

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Столица вновь может перейти в "желтую зону". О риске ухудшения эпидситуации сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Нур-Султана, передает корреспондент NUR.KZ.

В ДСЭК напомнили, что столица с 15 декабря находится в "зеленой" зоне по темпу распространения КВИ, однако уже сегодня Нур-Султан имеет репродуктивное число Rt – 0,993. При превышении показателя в 1,0 город вновь вернется в "желтую" зону.

"Заболеваемость на 17 декабря - 532 случая, на 18 декабря - 536, на 19 декабря - 521, на 20 декабря - 545, на 21 декабря - 552 случая. Наблюдается рост заболеваемости, за счет чего растет Rt-число", - говорится в сообщении.

После 7 дней нахождения Нур-Султана в "зеленой" зоне в столице должны были ввести дополнительные послабления, однако теперь за ситуацией понаблюдают еще пару дней.

Если количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией не станет больше, то карантин ослабят.

"Департамент санитарно-эпидемиологического контроля по-прежнему призывает соблюдать масочный режим, социальную дистанцию, не посещать массовые мероприятия.

Необходимо максимально мобилизоваться и действовать на опережение. Минимизировать риск тяжелого течения болезни может только вакцинация и ревакцинация", - заявили в ведомстве.

Напомним, сегодня в Минздраве дали прогноз по коронавирусу на январь. В декабре Казахстан "идет" по оптимистичному сценарию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1947962-nur-sultan-mozhet-snova-okazatsya-v-zheltoy-zone-po-koronavirusu/