Нур-Султан перешел в "зеленую" зону по коронавирусу

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Обновленную матрицу оценки эпидситуации в регионах Казахстана опубликовал официальный Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19. Согласно новым данным, Нур-Султан и Карагандинская область перешли в "зеленую", самую безопасную, зону.

Актуальная на утро 15 декабря матрица оценки эпидситуации выглядит следующим образом:

в "красной" зоне нет ни одного региона;

нет ни одного региона; в "желтой" зоне остались Акмолинская, Павлодарская, Костанайская и Северо-Казахстанская области;

остались Акмолинская, Павлодарская, Костанайская и Северо-Казахстанская области; к "зеленой" зоне относятся все остальные регионы - Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Атырауская, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Карагандинская, Мангистауская, Восточно-Казахстанская области.

Напомним, последний регион, а именно Акмолинская область, покинул "красную", самую неблагополучную по эпидситуации, зону 10 декабря.

Между тем, за прошедшие сутки в стране выявили 488 новых случаев заражения коронавирусом. Это на 91 случай больше, чем сутками ранее.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1946988-nur-sultan-pereshel-v-zelenuyu-zonu-po-koronavirusu/