"Хочу весело встретить Новый год": как казахстанцы отнеслись к призыву отказаться от корпоративов

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Казахстанцы отреагировали на призыв санврачей отказаться от посещения корпоративов: ранее Айжан Есмагамбетова обратилась к гражданам с просьбой соблюдать карантин в праздничные дни.

Как передает телеканал "Астана", глава КСЭК, что даже несмотря на защитные меры и вакцинацию, коронавирус никуда не делся и все еще угрожает казахстанцам.

Есмагамбетова указала, что в худшем случае корпоративы и другие массовые празднования могут привести к ухудшению эпидситуации в стране.

Казахстанцы отреагировали на призыв по-разному. Кто-то из граждан согласился с санврачами.

"Сейчас коронавирус даже, я сейчас в такие места вообще не хожу с мужем. Это очень опасно"; "Я никогда не планировал за рубеж в Новый год. Новый год - это все-таки традиционно семейный праздник". - высказались казахстанцы.

Тем не менее, были и те, кто признался, что не хотел бы терять возможность встретить праздники в кругу друзей и коллег.

"У нас все будут отмечать дома с друзьями, и я работаю в больших шумных компаниях, нормально все"; "Возможно и опасно, но близкие друзья, подруги. Корпоратив не хочу пропускать, хочу весело встретить Новый год";

"Новый год я буду отмечать у себя в ауле в Алматинской области, село Каргалы. Пандемия никак не повлияла на мои планы", - заявили другие опрошенные.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1948049-hochu-veselo-vstretit-novyy-god-kak-kazahstantsy-otneslis-k-prizyvu-otkazatsya-ot-korporativov/