"Может убить": Доктор Мясников предостерег больных коронавирусом от бездумного самолечения

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Врач Александр Мясников призвал больных с положительным тестом на COVID-19 на заниматься самолечением. Он предостерег их от бездумного приема некоторых препаратов.

Об этом доктор рассказал в эфире своего шоу на телеканале "Россия-1" накануне.

"COVID вызывает два заболевания, не одно. Это банальное ОРЗ, которое вообще не лечится, не надо лечить - проходит само, и COVID-вирусная пневмония с определенным процентом смертности и так далее", - пояснил врач.

По его словам, людям с положительным тестом на коронавирус нельзя лечить ОРЗ по принципу COVID-пневмонии.

Например, им не следует пить лекарства, разжижающие кровь. По его словам, подобные лекарства выписывают в случаях, если имеется риск тромбообразования. Тем не менее, врач сообщил, что лично знал людей, которые сами начинали пить такие лекарства, ссылаясь на заражение коронавирусом.

Бездумное применение этих препаратов без назначения врачей приводит к нарушению мозгового кровообращения и к желудочно-кишечным кровоизлияниям. Мясников подчеркивает, что положительного эффекта от таких препаратов не будет, так как у человека нет факторов риска образования тромбов, однако негативный эффект вполне возможен.

"Бесконтрольное применение кроверазжижающих препаратов может убить", - предупредил врач.

Также Мясников предостерег пациентов от самолечения стероидными гормонами. Их применение крайне опасно, подчеркивает доктор.

Специалист отмечает, что такие препараты предназначены только для интубированных пациентов.

Мясников призывает не назначать себе самостоятельно лечение, "начитавшись и наслушавшись". По его мнению, лучше предотвратить заражение вирусом при помощи вакцины.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1947380-mozhet-ubit-doktor-myasnikov-predostereg-bolnyh-koronavirusom-ot-bezdumnogo-samolecheniya/