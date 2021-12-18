Суточный прирост больных коронавирусом снизился в Казахстане

В Казахстане за минувшие сутки коронавирус подтвердился у 494 человек, что на 52 меньше по сравнению с предыдущими показателями, об этом сообщается в официальном Telegram-канале Coronavirus2020.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 494 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.
В разрезе регионов ситуация с суточным приростом заболевших выглядит так:
- в городе Нур-Султан – 88,
- в городе Алматы – 29,
- в городе Шымкент – 8,
- в Акмолинской области – 63,
- в Актюбинской области – 0,
- в Алматинской области – 8,
- в Атырауской области – 3,
- в ВКО – 19,
- в Жамбылской области – 4,
- в ЗКО – 6,
- в Карагандинской области – 93,
- в Костанайской области – 35,
- в Кызылординской области – 4,
- в Мангистауской области – 2,
- в Павлодарской области – 59,
- в СКО – 72,
- в Туркестанской области – 1.
Всего в стране с начала пандемии подтверждено 982 475 случаев заболевания КВИ.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1947300-sutochnyy-prirost-bolnyh-koronavirusom-snizilsya-v-kazahstane/