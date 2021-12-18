Суточный прирост больных коронавирусом снизился в Казахстане

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Казахстане за минувшие сутки коронавирус подтвердился у 494 человек, что на 52 меньше по сравнению с предыдущими показателями, об этом сообщается в официальном Telegram-канале Coronavirus2020.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 494 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

В разрезе регионов ситуация с суточным приростом заболевших выглядит так:

в городе Нур-Султан – 88,

в городе Алматы – 29,

в городе Шымкент – 8,

в Акмолинской области – 63,

в Актюбинской области – 0,

в Алматинской области – 8,

в Атырауской области – 3,

в ВКО – 19,

в Жамбылской области – 4,

в ЗКО – 6,

в Карагандинской области – 93,

в Костанайской области – 35,

в Кызылординской области – 4,

в Мангистауской области – 2,

в Павлодарской области – 59,

в СКО – 72,

в Туркестанской области – 1.

Всего в стране с начала пандемии подтверждено 982 475 случаев заболевания КВИ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1947300-sutochnyy-prirost-bolnyh-koronavirusom-snizilsya-v-kazahstane/