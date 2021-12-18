Здоровье
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Суточный прирост больных коронавирусом снизился в Казахстане

Люди на улице
Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Казахстане за минувшие сутки коронавирус подтвердился у 494 человек, что на 52 меньше по сравнению с предыдущими показателями, об этом сообщается в официальном Telegram-канале Coronavirus2020.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 494 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

В разрезе регионов ситуация с суточным приростом заболевших выглядит так:

  • в городе Нур-Султан – 88,
  • в городе Алматы – 29,
  • в городе Шымкент – 8,
  • в Акмолинской области – 63,
  • в Актюбинской области – 0,
  • в Алматинской области – 8,
  • в Атырауской области – 3,
  • в ВКО – 19,
  • в Жамбылской области – 4,
  • в ЗКО – 6,
  • в Карагандинской области – 93,
  • в Костанайской области – 35,
  • в Кызылординской области – 4,
  • в Мангистауской области – 2,
  • в Павлодарской области – 59,
  • в СКО – 72,
  • в Туркестанской области – 1.

Всего в стране с начала пандемии подтверждено 982 475 случаев заболевания КВИ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1947300-sutochnyy-prirost-bolnyh-koronavirusom-snizilsya-v-kazahstane/

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