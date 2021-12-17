Здоровье
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Более 500 больных COVID-19 выявили за сутки в Казахстане

Девушки в голубых халатах работают в лаборатории
Иллюстративное фото: Erin Clark/The Boston Globe/Getty Images

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 546 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Такие данные приводит МВК по нераспространению COVID-19 в своем официальном Telegram-канале.

За последние пару месяцев в стране наблюдается спад заболеваемости. Так, два месяца назад суточное число зараженных находилось в пределах 2 тысяч, месяц назад – в районе 1 тысячи.

За последние же сутки подтверждено 546 случаев заражения. Больше всего их приходится на Нур-Султан, а также Карагандинскую, Павлодарскую, Акмолинскую и Костанайскую области.

В целом, в разрезе регионов ситуация такова:

  • в Нур-Султане – 97 новых случаев заболевания;
  • в Алматы – 32;
  • в Шымкенте – 1;
  • в Акмолинской области – 58;
  • в Актюбинской области – 0;
  • в Алматинской области – 8;
  • в Атырауской области – 4;
  • в ВКО – 20;
  • в Жамбылской области – 5;
  • в ЗКО – 12;
  • в Карагандинской области – 112;
  • в Костанайской области – 54;
  • в Кызылординской области – 5;
  • в Мангистауской области – 1;
  • в Павлодарской области – 64;
  • в СКО – 69;
  • в Туркестанской области – 4.

С начала эпидемии в стране подтвержден 981 981 случай заболевания.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1947241-bolee-500-bolnyh-covid-19-vyyavili-za-sutki-v-kazahstane/

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