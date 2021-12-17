Более 500 больных COVID-19 выявили за сутки в Казахстане

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За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 546 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Такие данные приводит МВК по нераспространению COVID-19 в своем официальном Telegram-канале.

За последние пару месяцев в стране наблюдается спад заболеваемости. Так, два месяца назад суточное число зараженных находилось в пределах 2 тысяч, месяц назад – в районе 1 тысячи.

За последние же сутки подтверждено 546 случаев заражения. Больше всего их приходится на Нур-Султан, а также Карагандинскую, Павлодарскую, Акмолинскую и Костанайскую области.

В целом, в разрезе регионов ситуация такова:

в Нур-Султане – 97 новых случаев заболевания;

в Алматы – 32;

в Шымкенте – 1;

в Акмолинской области – 58;

в Актюбинской области – 0;

в Алматинской области – 8;

в Атырауской области – 4;

в ВКО – 20;

в Жамбылской области – 5;

в ЗКО – 12;

в Карагандинской области – 112;

в Костанайской области – 54;

в Кызылординской области – 5;

в Мангистауской области – 1;

в Павлодарской области – 64;

в СКО – 69;

в Туркестанской области – 4.

С начала эпидемии в стране подтвержден 981 981 случай заболевания.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1947241-bolee-500-bolnyh-covid-19-vyyavili-za-sutki-v-kazahstane/