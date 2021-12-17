Более 500 больных COVID-19 выявили за сутки в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 546 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Такие данные приводит МВК по нераспространению COVID-19 в своем официальном Telegram-канале.
За последние пару месяцев в стране наблюдается спад заболеваемости. Так, два месяца назад суточное число зараженных находилось в пределах 2 тысяч, месяц назад – в районе 1 тысячи.
За последние же сутки подтверждено 546 случаев заражения. Больше всего их приходится на Нур-Султан, а также Карагандинскую, Павлодарскую, Акмолинскую и Костанайскую области.
В целом, в разрезе регионов ситуация такова:
- в Нур-Султане – 97 новых случаев заболевания;
- в Алматы – 32;
- в Шымкенте – 1;
- в Акмолинской области – 58;
- в Актюбинской области – 0;
- в Алматинской области – 8;
- в Атырауской области – 4;
- в ВКО – 20;
- в Жамбылской области – 5;
- в ЗКО – 12;
- в Карагандинской области – 112;
- в Костанайской области – 54;
- в Кызылординской области – 5;
- в Мангистауской области – 1;
- в Павлодарской области – 64;
- в СКО – 69;
- в Туркестанской области – 4.
С начала эпидемии в стране подтвержден 981 981 случай заболевания.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1947241-bolee-500-bolnyh-covid-19-vyyavili-za-sutki-v-kazahstane/