В "красной" зоне по COVID-19 не осталось ни одного региона

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Обновленную матрицу оценки эпидситуации в Казахстане опубликовал официальный Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19 - Акмолинская область, которая лишь вчера перешла в "красную" зону, вновь вернулась в "желтую".

Согласно актуальной на утро 10 декабря информации, в "красной", самой неблагополучной по эпидситуации, зоне не осталось ни одного региона. Перешедшая накануне в "красную" зону Акмолинская область вновь вернулась в "желтую".

В "желтой" зоне, помимо Акмолинской области, находятся Нур-Султан, Карагандинская, Павлодарская, Костанайская и Северо-Казахстанская области.

К "зеленой" зоне относятся Алматы, Шымкент, Атырауская, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская и Восточно-Казахстанская области.

Напомним, за минувшие сутки в Казахстане зарегистрировали 648 случаев заражения коронавирусом. Это на 35 случаев меньше, чем днем ранее.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1946250-v-krasnoy-zone-po-covid-19-ne-ostalos-ni-odnogo-regiona/