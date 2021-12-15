Главный врач Moderna допустил одновременное заражение "омикроном" и "дельтой"

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Главный врач компании Moderna Пол Бертон, выступая в комитете по науке и технологиям Палаты общин парламента Великобритании, заявил, что "омикрон" и "дельта" способны одновременно проникать в клетки человеческого организма. И тогда заражение сразу двумя штаммами коронавируса может привести к появлению еще более заразного варианта, передает Daily Mail.

"Научные исследования в Южной Африке показывают, что люди, особенно с ослабленной иммунной системой, могут заражаться сразу двумя вирусами. Это возможно и сейчас, учитывая число случаев инфицирования, которое мы наблюдаем", – заявил Бертон.

По его словам, исследования, проведенные в Южной Африке в связи с обнаружением нового варианта, показывают, что люди со слабым иммунитетом могут заражаться сразу двумя штаммами COVID-19. Это может привести к появлению более опасного штамма, добавил он.

Издание со ссылкой на ученых пишет, что "омикрон" и "дельта" способны проникнуть в одну клетку и таким образом преобразоваться в новый вариант. Отмечается, что такое уже трижды происходило за время пандемии, однако к новой вспышке заболеваний или более серьезной мутации рекомбинация не привела.

Ранее ВОЗ предрекла большое количество смертей и госпитализаций на фоне "омикрона".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1946980-glavnyy-vrach-moderna-dopustil-odnovremennoe-zarazhenie-omikronom-i-deltoy/