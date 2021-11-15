Коронавирус в Казахстане: число заражений в сутки снизилось до 1038

Обновлены данные об эпидситуации в Казахстане - за ушедшие сутки коронавирусом заразились еще 1038 человек. Об этом сообщает официальный Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.
Отметим, что накануне сообщалось о 1133 случаях заражения коронавирусом, а сутками ранее этот показатель составлял 1220 случаев.
В разрезе регионов эпидситуация выглядит следующим образом:
- Нур-Султан – 112,
- Алматы – 143,
- Шымкент – 4,
- Акмолинская область – 79,
- Актюбинская область – 15,
- Алматинская область – 52,
- Атырауская область – 16,
- ВКО – 55,
- Жамбылская область – 9,
- ЗКО – 17,
- Карагандинская область – 112,
- Костанайская область – 113,
- Кызылординская область – 18,
- Мангистауская область – 13,
- Павлодарская область – 125,
- СКО – 141,
- Туркестанская область – 14.
За все время пандемии коронавирус выявили у 957 537 жителей Казахстана.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1942140-koronavirus-v-kazahstane-chislo-zarazheniy-v-sutki-snizilos-do-1038/