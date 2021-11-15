Коронавирус в Казахстане: число заражений в сутки снизилось до 1038

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Обновлены данные об эпидситуации в Казахстане - за ушедшие сутки коронавирусом заразились еще 1038 человек. Об этом сообщает официальный Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

Отметим, что накануне сообщалось о 1133 случаях заражения коронавирусом, а сутками ранее этот показатель составлял 1220 случаев.

В разрезе регионов эпидситуация выглядит следующим образом:

Нур-Султан – 112,

Алматы – 143,

Шымкент – 4,

Акмолинская область – 79,

Актюбинская область – 15,

Алматинская область – 52,

Атырауская область – 16,

ВКО – 55,

Жамбылская область – 9,

ЗКО – 17,

Карагандинская область – 112,

Костанайская область – 113,

Кызылординская область – 18,

Мангистауская область – 13,

Павлодарская область – 125,

СКО – 141,

Туркестанская область – 14.

За все время пандемии коронавирус выявили у 957 537 жителей Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1942140-koronavirus-v-kazahstane-chislo-zarazheniy-v-sutki-snizilos-do-1038/