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Коронавирус в Казахстане: число заражений в сутки снизилось до 1038

Женщина в синем пуховике идет по улице
Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Обновлены данные об эпидситуации в Казахстане - за ушедшие сутки коронавирусом заразились еще 1038 человек. Об этом сообщает официальный Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

Отметим, что накануне сообщалось о 1133 случаях заражения коронавирусом, а сутками ранее этот показатель составлял 1220 случаев.

В разрезе регионов эпидситуация выглядит следующим образом:

  • Нур-Султан – 112,
  • Алматы – 143,
  • Шымкент – 4,
  • Акмолинская область – 79,
  • Актюбинская область – 15,
  • Алматинская область – 52,
  • Атырауская область – 16,
  • ВКО – 55,
  • Жамбылская область – 9,
  • ЗКО – 17,
  • Карагандинская область – 112,
  • Костанайская область – 113,
  • Кызылординская область – 18,
  • Мангистауская область – 13,
  • Павлодарская область – 125,
  • СКО – 141,
  • Туркестанская область – 14.

За все время пандемии коронавирус выявили у 957 537 жителей Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1942140-koronavirus-v-kazahstane-chislo-zarazheniy-v-sutki-snizilos-do-1038/