Слухи о том, что омикрон-штамм поражает только привитых, появились в Казнете

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В Казнете пользователи обсуждают заявление о том, что новый вариант коронавируса "омикрон" якобы поражает исключительно привитых от КВИ людей.

Как передает официальный портал StopFake, это сообщение - ложь. Авторы фейка ссылаются на портал Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), как на источник информации.

Тем не менее, фактчекеры указали, что статья о штамме "омикрон" на сайте есть, однако в ней нет ни слова о том, что этот вариант КВИ передается исключительно между привитыми людьми.

Отмечается, что в Великобритании было проведено исследование, которое показало, что две дозы вакцины против COVID-19 менее эффективны против вариантов "дельта" и "омикрон", однако это не означает, что препараты способствуют заражению этими штаммами.

В этом же самом исследовании говорится, что бустерная (третья) доза вакцины в 75% случаев дала испытуемым полную защиту от симптомов КВИ.

Фактчекеры обратили внимание читателей на то, что эти выводы подтверждают лабораторные исследования, которые ранее провела компания Pfizer.

Специалисты портала StopFake также указали, что есть еще один подобный фейк, в котором говорится, что 34 из 43 случаев заражения вариантом "омикрон" в США пришлись на полностью вакцинированных людей.

В этом случае отмечается, что все заразившиеся "омикроном", несмотря на вакцину, перенесли болезнь легко и демонстрировали такие симптомы, как усталость, кашель и невысокая температура.

Из 43 заболевших госпитализация потребовалась лишь одному, при этом не уточняется, был ли этот человек привит или нет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1946659-sluhi-o-tom-chto-omikron-shtamm-porazhaet-tolko-privityh-poyavilis-v-kaznete/