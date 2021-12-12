Число заболевших COVID-19 казахстанцев снизилось до 554 за сутки

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 554 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, сообщается в официальном Telegram-канале Coronavirus2020.kz.

Накануне в Казахстане было зарегистрировано 568 новых случаев заболевания. Сутками ранее сообщалось о 683 заболевших COVID-19, а за день до этого был зафиксирован рекордный спад заболеваемости - до 545 случаев.

В разрезе регионов ситуация с суточным приростом заболевших выглядит так:

город Нур-Султан - 68

город Алматы - 38

город Шымкент - 12

Акмолинская область - 48

Актюбинская область - 3

Алматинская область - 23

Атырауская область - 4

Восточно-Казахстанская область - 22

Жамбылская область - 2

Западно-Казахстанская область - 15

Карагандинская область - 95

Костанайская область - 70

Кызылординская область - 4

Мангистауская область - 1

Павлодарская область - 69

Северо-Казахстанская область - 74

Туркестанская область - 6

Всего в стране выявлены 979 484 заболевших.

Ранее алматинский врач рассказала о новых острых симптомах коронавируса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1946525-chislo-zabolevshih-covid-19-kazahstantsev-snizilos-do-554-za-sutki/