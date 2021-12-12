Число заболевших COVID-19 казахстанцев снизилось до 554 за сутки

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 554 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, сообщается в официальном Telegram-канале Coronavirus2020.kz.
Накануне в Казахстане было зарегистрировано 568 новых случаев заболевания. Сутками ранее сообщалось о 683 заболевших COVID-19, а за день до этого был зафиксирован рекордный спад заболеваемости - до 545 случаев.
В разрезе регионов ситуация с суточным приростом заболевших выглядит так:
- город Нур-Султан - 68
- город Алматы - 38
- город Шымкент - 12
- Акмолинская область - 48
- Актюбинская область - 3
- Алматинская область - 23
- Атырауская область - 4
- Восточно-Казахстанская область - 22
- Жамбылская область - 2
- Западно-Казахстанская область - 15
- Карагандинская область - 95
- Костанайская область - 70
- Кызылординская область - 4
- Мангистауская область - 1
- Павлодарская область - 69
- Северо-Казахстанская область - 74
- Туркестанская область - 6
Всего в стране выявлены 979 484 заболевших.
Ранее алматинский врач рассказала о новых острых симптомах коронавируса.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1946525-chislo-zabolevshih-covid-19-kazahstantsev-snizilos-do-554-za-sutki/