Здоровье
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Число заболевших COVID-19 казахстанцев снизилось до 554 за сутки

Врач набирает лекарство в шприц
Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 554 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, сообщается в официальном Telegram-канале Coronavirus2020.kz.

Накануне в Казахстане было зарегистрировано 568 новых случаев заболевания. Сутками ранее сообщалось о 683 заболевших COVID-19, а за день до этого был зафиксирован рекордный спад заболеваемости - до 545 случаев.

В разрезе регионов ситуация с суточным приростом заболевших выглядит так:

  • город Нур-Султан - 68
  • город Алматы - 38
  • город Шымкент - 12
  • Акмолинская область - 48
  • Актюбинская область - 3
  • Алматинская область - 23
  • Атырауская область - 4
  • Восточно-Казахстанская область - 22
  • Жамбылская область - 2
  • Западно-Казахстанская область - 15
  • Карагандинская область - 95
  • Костанайская область - 70
  • Кызылординская область - 4
  • Мангистауская область - 1
  • Павлодарская область - 69
  • Северо-Казахстанская область - 74
  • Туркестанская область - 6

Всего в стране выявлены 979 484 заболевших.

Ранее алматинский врач рассказала о новых острых симптомах коронавируса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1946525-chislo-zabolevshih-covid-19-kazahstantsev-snizilos-do-554-za-sutki/

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