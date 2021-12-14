Врач оценил эффективность масок при "омикроне"

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Врач объяснил, эффективна ли маска против нового штамма "омикрон", передает Ura.ru.

При штаммах "омикрон" или "дельта" эффективность защитной маски заметно снижается. Потому что инфицированный человек выделяет намного больше вирусных частиц.

"Они вступают в большую единицу объема, даже без чихания и кашля. Маска задерживает водяные капельки. Она гораздо меньше задерживает сухие частицы в воздухе. Они как раз более мелкие и прекрасно проникают через поры", - говорит иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

Он отметил, что эффективность при новом штамме может также снижаться у вакцин.

Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, способен ли штамм "омикрон" в будущем вытеснить "дельту". А профессор Гонконгского университета оценил эффективность существующих вакцин против нового варианта.

Тем временем ученые Великобритании назвали скорость распространения "омикрона" феноменальной.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1946723-vrach-otsenil-effektivnost-masok-pri-omikrone/