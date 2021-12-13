Профессор оценил эффективность вакцин против штамма "омикрон"

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Говорить о степени опасности нового штамма пока рано, передает Lenta слова профессора Джона Николлса из Гонконгского университета.

Если подтвердится, что он так же опасен, как и его предшественники, следует перенастроить существующие препараты от COVID-19 против него.

"Это очень ранний этап исследования, и прямо сейчас мы инкубируем образцы наших респираторных путей, чтобы именно этот вопрос и изучить", - сказал Николлс.

Что касается слухов о высокой степени заразительности "омикрона", профессор поделился мнением, что сейчас ученые тестируют этот факт на мышах и хомяках в лабораториях.

А у вакцинированных, как сказал Николлс, на фоне заболеваний новым штаммом не демонстрируется довольно высокий гуморальный иммунный ответ. Хотя многие из ученых считают, что привиться намного безопаснее, чем вообще этого не делать.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1946637-professor-otsenil-effektivnost-vaktsin-protiv-shtamma-omikron/