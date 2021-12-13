Скорость распространения "омикрона" назвали феноменальной в Великобритании

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Официальные лица Великобритании заявили, что штамм "омикрон" распространяется с феноменальной скоростью, передает РИА Новости.

"Что мы знаем сейчас об этом штамме, это то, что "омикрон" распространяется с феноменальной скоростью, такого мы прежде не видели. (Число заболевших - ред.) удваивается каждые два-три дня. Это означает, что мы столкнемся с большой волной заражений", - сказал глава министерства здравоохранения Великобритании Саджид Джавид.

Он добавил, что на штамм "омикрон" на данный момент приходится примерно 40 процентов случаев заражения в Лондоне. А к концу этого года, по мнению Джавида, количество инфицированных новым вариантом достигнет миллиона.

Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что в будущем штамм "омикрон" может вытеснить "дельту". А профессор из Гонконгского университета оценил эффективность имеющихся в мире вакцин от COVID-19 против нового варианта.

Тем временем специалисты из ЮАР рассказали, что воздействие "омикрона" аналогично его предшественникам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1946675-skorost-rasprostraneniya-omikrona-nazvali-fenomenalnoy-v-velikobritanii/