Ученые: средство против алкогольной зависимости оказалось эффективным против COVID-19

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Ученые сообщили, что средство против алкогольной зависимости может быть эффективным в борьбе против коронавирусной инфекции, передают Известия.

Ранее ученые из Гарвардской медицинской школы и Бостонской детской больницы провели исследование, результаты которого показали, что дисульфирам снижает риск заболевания COVID-19. Препарат применяется в наркологии около 60 лет.

"Существуют доказательства того, что дисульфирам не только снижает заболеваемость SARS-CoV-2, но и может фактически снизить количество смертей", - утверждают американские ученые.

Они выдвинули гипотезу, что дисульфирам подавляет выработку фермента, который участвует в метаболизме этанола. Также он снижает риск тяжелого COVID-19, так как имеет способность подавлять белок, влияющий на гипервоспаление.

Первыми на эффективность дисульфирама обратили внимание ученые из НИУ ВШЭ и Института органической химии им. Н.Д. Зелинского РАН. Их работа была опубликована в Mendeleev Communications.

По словам заведующего базовой кафедрой органической химии ИОХ Игоря Свитанько, исследования в этой области все еще проводятся. И окончательных данных пока нет.

"Наши предварительные исследования показали эффективность взаимодействия вещество-белок среднюю: примерно на уровне существующих ингибиторов COVID-19", - говорит Свитанько.

Как говорят ученые США, в случае успеха дисульфирам может стать доступным терапевтическим средством.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1946593-uchenye-sredstvo-protiv-alkogolnoy-zavisimosti-okazalos-effektivnym-protiv-covid-19/