Коронавирус в Казахстане: суточный прирост опустился ниже 600

Иллюстративное фото: NUR.KZ\Владимир Третьяков

В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 568 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Новые данные об эпидситуации в стране опубликовал официальный Telegram-канал Coronavirus2020.kz.

Отметим, что это один из самых низких показателей за последние дни. Так, накануне сообщалось о 648 заболевших, сутками ранее сообщалось о 683 новых случаях COVID-19, а за день до этого был зафиксирован рекордный спад заболеваемости - до 545 случаев.

В разрезе регионов ситуация с приростом за прошедшие сутки выглядит следующим образом:

город Нур-Султан - 100

город Алматы - 34

город Шымкент - 3

Акмолинская область - 58

Актюбинская область - 7

Алматинская область - 16

Атырауская область - 4

Восточно-Казахстанская область - 21

Жамбылская область - 4

Западно-Казахстанская область - 18

Карагандинская область - 82

Костанайская область - 58

Кызылординская область - 5

Павлодарская область - 73

Северо-Казахстанская область - 77

Туркестанская область - 8

Всего с начала пандемии в стране выявлено 978930 заболевших.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1946459-koronavirus-v-kazahstane-sutochnyy-prirost-opustilsya-nizhe-600/