Здоровье
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Коронавирус в Казахстане: суточный прирост опустился ниже 600

Женщина на улице
Иллюстративное фото: NUR.KZ\Владимир Третьяков

В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 568 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Новые данные об эпидситуации в стране опубликовал официальный Telegram-канал Coronavirus2020.kz.

Отметим, что это один из самых низких показателей за последние дни. Так, накануне сообщалось о 648 заболевших, сутками ранее сообщалось о 683 новых случаях COVID-19, а за день до этого был зафиксирован рекордный спад заболеваемости - до 545 случаев.

В разрезе регионов ситуация с приростом за прошедшие сутки выглядит следующим образом:

  • город Нур-Султан - 100
  • город Алматы - 34
  • город Шымкент - 3
  • Акмолинская область - 58
  • Актюбинская область - 7
  • Алматинская область - 16
  • Атырауская область - 4
  • Восточно-Казахстанская область - 21
  • Жамбылская область - 4
  • Западно-Казахстанская область - 18
  • Карагандинская область - 82
  • Костанайская область - 58
  • Кызылординская область - 5
  • Павлодарская область - 73
  • Северо-Казахстанская область - 77
  • Туркестанская область - 8

Всего с начала пандемии в стране выявлено 978930 заболевших.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1946459-koronavirus-v-kazahstane-sutochnyy-prirost-opustilsya-nizhe-600/

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