Коронавирус в Казахстане: суточный прирост опустился ниже 600

В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 568 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Новые данные об эпидситуации в стране опубликовал официальный Telegram-канал Coronavirus2020.kz.
Отметим, что это один из самых низких показателей за последние дни. Так, накануне сообщалось о 648 заболевших, сутками ранее сообщалось о 683 новых случаях COVID-19, а за день до этого был зафиксирован рекордный спад заболеваемости - до 545 случаев.
В разрезе регионов ситуация с приростом за прошедшие сутки выглядит следующим образом:
- город Нур-Султан - 100
- город Алматы - 34
- город Шымкент - 3
- Акмолинская область - 58
- Актюбинская область - 7
- Алматинская область - 16
- Атырауская область - 4
- Восточно-Казахстанская область - 21
- Жамбылская область - 4
- Западно-Казахстанская область - 18
- Карагандинская область - 82
- Костанайская область - 58
- Кызылординская область - 5
- Павлодарская область - 73
- Северо-Казахстанская область - 77
- Туркестанская область - 8
Всего с начала пандемии в стране выявлено 978930 заболевших.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1946459-koronavirus-v-kazahstane-sutochnyy-prirost-opustilsya-nizhe-600/