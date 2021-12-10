"Появление "омикрона" в Казахстане - дело времени": Бекшин о новом штамме COVID-19

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин во время брифинга в РСК рассказал о вероятности появления штамма "омикрон" в Казахстане. По его словам, противостоять заражению почти невозможно и выявление штамма в стране - дело времени, передает корреспондент NUR.KZ.

Главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин рассказал о том, что казахстанцы должны быть готовы к появлению штамма "омикрон" в своей стране.

"Этот штамм уже распространился в 57 странах мира, что говорит о его высокой заразности. Скорость действия вируса можно сравнить с реактивностью пассажирского лайнера. Вирус - это очень мелкий биоагент и противостоять ему практически невозможно. Он появится и у нас. Это лишь вопрос времени", - сказал Бекшин.

Он напомнил, что пассажиры из других стран могут прибыть в Казахстан только при наличии отрицательного ПЦР-теста (действителен в течение 72 часов - прим. ред.) и "зеленого" статуса Ashyq. Прибывшие из стран, в которых уже обнаружен Omicron штамм, помещаются на двухнедельный карантин.

Заместитель руководителя управления здравоохранения Алматы Лаура Мырзагали, в свою очередь, рассказала, что казахстанцы, прибывшие из стран, в которых выявлен "омикрон", и имеющие признаки острого респираторного заболевания, сейчас размещены на карантин в гостинице в Нур-Султане.

Напомним, ранее министр здравоохранения РК Алексей Цой рассказал о мониторинге циркулирующих в Казахстане штаммов COVID-19.

Специалисты из ЮАР рассказали, отличается ли "омикрон" от предыдущих штаммов коронавируса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1946401-poyavlenie-omikrona-v-kazahstane-delo-vremeni-bekshin-o-novom-shtamme-covid-19/