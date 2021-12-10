О новых острых симптомах коронавируса рассказала алматинский врач

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Врач-инфекционист из Алматы Тамара Утаганова во время брифинга в РСК рассказала о том, что заболевания COVID-19 сейчас характеризуются ранним поражением легких и поражением сердечно-сосудистой системы. По ее словам, у пациентов может развиваться ранний миокардит и сердечная недостаточность, передает корреспондент NUR.KZ.

Тамара Утаганова рассказала, что с июля, когда в Казахстан пришел штамм "дельта", клиника заболевания коронавирусной инфекцией напоминает острые респираторные заболевания.

"Заболевание протекает остро, с повышением температуры, головной болью, ломотой в теле. Происходит выраженная интоксикация и раннее поражения легких. Поражение происходит очень быстро, а пациенты обращаются только, когда имеют выраженные нарушение сна, потливость и головные боли", - рассказала Тамара Утаганова.

Кроме того, она отметила, что часто люди думают, что у них ОРВИ, занимаются самолечением и попадают к врачу, когда у них появляются выраженные осложнения.

"Заболевание сопровождается дыхательной недостаточностью. Также чаще стало происходить поражение сердечно-сосудистой системы. Развиваются ранние миокардиты и сердечная недостаточность", - отметила Тамара Утаганова.

Главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин добавил, что если летом симптомом заболеваемости штаммом "дельта" было расстройство желудочно-кишечного тракта, то сейчас такого симптома у заболевших уже не наблюдается.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 648 случаев заболевания COVID-19.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1946404-o-novyh-ostryh-simptomah-koronavirusa-rasskazala-almatinskiy-vrach/