Вирусолог заявил, что коронавирус никогда не покинет человечество

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Вирусолог рассказал, что коронавирус никогда не уйдет из человеческой популяции, передает Ura.ru.

Коронавирус относится к зооантропонозным инфекциям. Поэтому навсегда он из жизни человека не исчезнет. Вирус может притаиться, но потом снова передаться от животного человеку. Таким образом, пытаться коронавирус полностью искоренить не удасться.

"В отличие от оспы, от коронавируса мы не избавимся, по-видимому, никогда. SARS-CoV-2 - зооантропонозный вирус, который есть у животных, особенно у летучих мышей, они кладезь коронавируса. То есть человек может получить его и от животных, и от человека. Если мы полностью подавим SARS-CoV-2, не значит, что инфекция исчезнет", - говорит вирусолог, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки России Анатолий Альтштейн.

Антропонозные инфекции - те, что передаются только от человека к человеку. Такие виды искоренить можно. Пример - натуральная оспа или оспа обезьян.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1946105-virusolog-zayavil-chto-koronavirus-nikogda-ne-pokinet-chelovechestvo/