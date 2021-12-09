"Неплохо идут переговоры": Цой о взаимном признании паспортов вакцинации с Россией

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Глава Минздрава в кулуарах правительства высказался о взаимном признании паспортов вакцинации с Россией, передает корреспондент NUR.KZ.

Алексей Цой сообщил, что по данному вопросу проводятся двусторонние переговоры.

"Неплохо идут переговоры, уже на самом высоком уровне это обсуждалось, даже на уровне премьер-министров и сейчас готовится. Со стороны Казахстана готовность 100-процентная. Со стороны России сейчас прорабатываются вопросы законодательного регулирования", - добавил министр.

Он отметил, что к этому часу казахстанский паспорт вакцинации против КВИ признали 24 страны. В их числе некоторые страны Евросоюза, а также Канада.

"Серьезные страны, которые сегодня признают. Думаем, со временем мир потихоньку будет раскрываться в таком формате, будут понимать, что есть потребность в сокращении расстояния между странами и признании паспортов вакцинации.

С Россией переговоры идут, (наши дипломаты - прим. ред.) обещают, что в ближайшее время. Это не от нашей стороны зависит. Со стороны Казахстана все нормативные документы готовы, у нас механизм отработан", - заверил Цой.

Напомним, что накануне в Казахстане объявили о массовой ревакцинации от коронавируса. Кроме того, вчера наша страна признала паспорта вакцинации еще четырех государств.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1946066-neploho-idut-peregovory-tsoy-o-vzaimnom-priznanii-pasportov-vaktsinatsii-s-rossiey/