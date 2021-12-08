Слухи о том, что паспорт вакцинации это договор на передачу тела корпорациям, обсуждают в Казнете

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Казахстанцы в соцсетях обсуждают теорию о том, что паспорт вакцинации - это якобы некий договор, согласно которому привитый человек передает свое тело в распоряжение корпорациям, разработавшим вакцины.

Как пишет официальный портал StopFake, к такому выводу пользователи пришли, исходя из предположения, что никогда раньше полученные прививки не фиксировались на бумаге.

Фактчекеры подробно пояснили, почему это утверждение является неверным.

Во-первых, как пояснили специалисты, паспорт вакцинации от КВИ действительно является новшеством, однако данные о полученных человеком вакцинах фиксировались и до этого.

В Казахстане, к примеру, существует прививочный паспорт для детей, куда вносятся пометки о всех полученных вакцинах.

Далее фактчекеры подчеркивают, что паспорт вакцинации - это не договор на передачу чего-либо кому-либо. В нем нет подписей дарителя и получателя и других элементов, которые обязательно должен содержать документ подобного рода.

В паспорте вакцинации указаны лишь имя, фамилия и отчество привитого человека, название медицинского учреждения, в котором проводилась иммунизация, название полученного препарата и дата его введения.

Теория о том, что после вакцинации человек превращается в товар, а его тело и ДНК становятся собственностью корпораций, является конспирологической.

Отмечается, что эта теория основана на опровергнутом антинаучном предположении о том, что вакцины против COVID-19 меняют ДНК, и на постановлении Верховного суда США, которое не имело никакого отношения к вакцинам или COVID-19 в частности.

Нет совершенно никаких доказательств того, что привитые граждане уступают что-либо в пользу корпораций, сделавших вакцины.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1945912-sluhi-o-tom-chto-pasport-vaktsinatsii-eto-dogovor-na-peredachu-tela-korporatsiyam-obsuzhdayut-v-kaznete/