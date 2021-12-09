Выявлен ли омикрон-штамм в Алматы, рассказали в Минздраве

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Глава Минздрава на заседании кабмина рассказал, выявлен ли омикрон-штамм в Алматы - врачи провели ПЦР-скрининг, передает корреспондент NUR.KZ.

Алексей Цой отметил, что его ведомством на постоянной основе осуществляется мониторинг циркулирующих вариантов штаммов коронавирусной инфекции. Такая же работа была начата с учетом появления омикрон-штамма КВИ.

«Проведен предварительный ПЦР-скрининг на наличие мутации, характерной для варианта штаммов короновируса «омикрон» в Алматы. Циркуляция варианта омикрон-штамма коронавируса не установлена. Продолжается полногеномное секвенирование образцов положительных проб, отобранных во всех регионах Казахстана», - добавил глава Минздрава.

В целом, по его данным, за последние две недели заболеваемость КВИ в Казахстане снизилась на 28%. К этому часу в «красной» зоне находится Акмолинская область. В «желтой» зоне Карагандинская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская и Нур-Султан. Республика Казахстан и 11 регионов находятся в «зеленой» зоне.

«В республике количество выздоровевших, преобладает над количеством заболевших. Так, в ноябре месяце по сравнению с октябрем число выздоровевших в 1,6 раза больше числа заболевших», - подчеркнул министр.

Штамм "омикрон" к настоящему времени распространился в 57 странах мира. Ранее эксперт назвала основные его симптомы.

Напомним, что за минувшие сутки в Казахстане выявили 683 новых случая COVID-19. Кроме того, накануне в стране объявили о начале массовой ревакцинации от КВИ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1946043-vyyavlen-li-omikron-shtamm-v-almaty-rasskazali-v-minzdrave/