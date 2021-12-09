Один регион Казахстана вернулся в "красную" зону по коронавирусу

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За 8 ноября Акмолинская область перешла из "желтой" зоны в "красную" по темпам распространения коронавируса. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале "МВК по нераспространению COVID-19".

Отметим, что Акмолинская область является единственным регионом в зоне усиления карантинных мер на сегодняшний день.

В оставшихся двух зонах регионы распределились следующим образом:

в "желтой" зоне: город Нур-Султан, а также Карагандинская, Павлодарская, Костанайская и Северо-Казахстанская области.

город Нур-Султан, а также Карагандинская, Павлодарская, Костанайская и Северо-Казахстанская области. в "зеленой" зоне: города Алматы и Шымкент, а также Атырауская, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская и Восточно-Казахстанская области.

Казахстан по усредненным показателям остается в "зеленой" зоне по коронавирусу.

Напомним, что за минувшие сутки в Казахстане выявили 683 новых случая COVID-19. Кроме того, накануне в стране объявили о начале массовой ревакцинации от КВИ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1946037-odin-region-kazahstana-vernulsya-v-krasnuyu-zonu-po-koronavirusu/