Один регион Казахстана вернулся в "красную" зону по коронавирусу

За 8 ноября Акмолинская область перешла из "желтой" зоны в "красную" по темпам распространения коронавируса. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале "МВК по нераспространению COVID-19".
Отметим, что Акмолинская область является единственным регионом в зоне усиления карантинных мер на сегодняшний день.
В оставшихся двух зонах регионы распределились следующим образом:
- в "желтой" зоне: город Нур-Султан, а также Карагандинская, Павлодарская, Костанайская и Северо-Казахстанская области.
- в "зеленой" зоне: города Алматы и Шымкент, а также Атырауская, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская и Восточно-Казахстанская области.
Казахстан по усредненным показателям остается в "зеленой" зоне по коронавирусу.
Напомним, что за минувшие сутки в Казахстане выявили 683 новых случая COVID-19. Кроме того, накануне в стране объявили о начале массовой ревакцинации от КВИ.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1946037-odin-region-kazahstana-vernulsya-v-krasnuyu-zonu-po-koronavirusu/