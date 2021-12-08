Вирусолог рассказал, вытеснит ли "омикрон" штамм "дельта"

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Эксперт оценил вероятность того, что штамм "омикрон" вытеснит "дельту", передает РИА Новости.

"Судя по развитию ситуации, этот вариант ("омикрон") действительно может если не вытеснить "дельту", то к ней очень активно присоединиться, потому что он явно размножается быстрее, чем "альфа", "бета" и "гамма". Я думаю, что этот вариант пришел для того, чтобы им переболела большая часть населения", - говорит вирусолог, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов.

Он добавил, что сказать что-то о распространении нового штамма очень сложно. А пока следует выполнять необходимые противоэпидемические меры, вовремя сделать прививку от COVID-19.

Ранее ученые из Лондонской школы гигиены и тропической медицины при Лондонском университете заявили, что новый вариант может распространяться быстрее "дельты".

Напомним, ученые из Гонконга впервые показали изображение штамма "омикрон".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1945931-virusolog-rasskazal-vytesnit-li-omikron-shtamm-delta/