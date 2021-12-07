Почему ВОЗ до сих пор не признала QazVac, объяснили в Минздраве

Иллюстративное фото: biosafety.kz

Глава Минздрава Алексей Цой рассказал о процедуре признания казахстанской вакцины против коронавируса QazVac Всемирной организацией здравоохранения, передает корреспондент NUR.KZ.

По словам Цоя, процедура признания вакцины "очень длительная".

"Сама процедура признания вакцины очень длительная, и быстро признают там, где уже ранее вакцины были одобрены ВОЗ, то есть система поставлена. В Казахстане мы впервые проходим такую аккредитацию.

От очень многих вещей зависит - аккредитации лаборатории, производственной базы, формирования документации, публикации в международных изданиях. Все это мы сейчас собираем, и опыт накапливается. Казахстан подготавливает всю эту документацию, чтобы пройти аккредитацию", - добавил министр.

Он подчеркнул, что имеются определенные требования, которые Казахстан сейчас выполняет совместно с институтом-разработчиком.

"Но независимо от того, что в ВОЗ одобрили или нет, важно, что наш национальный регулятор он (препарат - прим. ред.) прошел, вакцина эффективная и безопасна. Более 20 стран признали взаимные паспорта вакцинации, это говорит о том, что они признают действие вакцины и заключение Национального регулятора", - заверил глава Минздрава.

Прокомментировал он и вопрос о ревакцинации.

"Я еще ревакцинацию не проходил, у меня не подошло время. Как только время подойдет, посмотрим, что будет из доступных вакцин. Какие будут на рынке, такими и вакцинируемся", - резюмировал Цой.

Напомним, глава Минздрава также дал казахстанцам совет, как отпраздновать Новый год и не заразиться коронавирусом. Кроме того, он ответил на вопрос, будут ли в Казахстане вводить новые ограничения из-за омикрон-штамма.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1945666-pochemu-voz-do-sih-por-ne-priznal-qazvac-obyasnili-v-minzdrave/