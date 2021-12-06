"40% всех вакцин - плацебо": новый слух появился в Казнете

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Пользователи Сети обсуждают заявление о том, что почти половина всех вакцин, которые использовались в начале прививочной кампании - это плацебо.

Как передает официальный портал StopFake, авторы заявления указывают, что якобы не от всех привитых людей исходит Bluetooth-сигнал, что и дает им повод считать часть вакцин подмененными на плацебо.

В ответ фактчекеры заявили о том, что все слова авторов заявления - конспирология.

Подчеркивается, что теория о людях, привитых вакциной AstraZeneca и способных "подключаться к Bluetooth", давно опровергнута экспертами. Ее автор - пользователь TikTok с ником @al_janabi.

Специалисты StopFake пояснили, что для испускания и приема сигнала Bluetooth необходима антенна, длина которой должна быть приблизительно 31 мм. Во флаконе с вакциной такая антенна была бы крайне заметна.

Теорию о том, что часть вакцин против КВИ – плацебо, опровергли еще в январе 2021 года. Составы вакцин опубликованы в открытом доступе еще перед началом прививочной кампании и с тех пор не менялись.

Также отмечается, что бустерная доза вакцины против КВИ необходима не потому, что первые партии препаратов были плацебо, а потому, что иммунитет, полученный в результате вакцинации, может снижаться и слабее защищать против новых вариантов вируса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1945492-40-vseh-vaktsin-platsebo-novyy-sluh-poyavilsya-v-kaznete/