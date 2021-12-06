Исследования вакцины от COVID-19 для детей младше 12 лет начнутся в России в 2022 году

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Исследования препарата от коронавирусной инфекции в России для детей до 12 лет стартуют в следующем году, передает РИА Новости.

"Исследования начнутся в начале следующего года", - подтвердил министр здравоохранения России Дмитрий Мурашко.

В конце ноября Центр имени Гамалеи подал заявку на исследование препарата от коронавирусной инфекции для детей младше 12 лет.

Ранее в России уже разрешили к применению вакцину для подростков от 12 до 17 лет "Спутник М". Прививать детей будут с разрешения родителей или законных представителей и на добровольной основе.

Напомним, в казахстанском министерстве здравоохранения рассказали, собираются ли закупать вакцину "Спутник М". Тем временем на вакцинацию препаратом Pfizer записались более трех тысяч человек в Алматы. Об этом сообщила руководитель Управления общественного здоровья южной столицы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1945517-issledovaniya-vaktsiny-ot-covid-19-dlya-detey-mladshe-12-let-nachnutsya-v-rossii-v-2022-godu/